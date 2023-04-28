شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتسلح بـ27 لاعبا فى قائمة المصرى استعدادا لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة النادي الإسماعيلي، غداً السبت، في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وكان المصري قد تأهل لهذا الدور بعد انسحاب الأهلي من البطولة في دور الـ16.

وجاءت قائمة المصري كالتالي: عصام ثروت، محمد شحاتة، محمود جاد، عمرو موسى، عماد بوبكر، حسين السيد، كريم العراقي، عمرو سعداوي، حسام حسن، عدنان عثمان، عمرو المرسي، إسلام أبو سليمة، أحمد شداد، أحمد عماد، محمد الفيومي، إلياس الجلاصي، زياد فرج، حسن علي، عبد الرحيم دغموم، إسلام عطية، إيزي إيميكا، رجب عمران، أنتوني أكبوتو، محمد جريندو، مروان حمدي، محمد الظريف، وعبده يحيى.

ويسعى الجهاز الفني لمصالحة جماهير المصري عقب الهزيمة أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل سلبياً مع البنك الأهلي، ومنح حسام حسن تعليمات صارمة لجميع اللاعبين بالالتزام بالأدوار الدفاعية والهجومية داخل الملعب حتى لا تتكرر أخطاء مباراة الدوري أمام الإسماعيلي. وكان الفريقان قد تواجها قبل أسبوع في مسابقة الدوري، حيث انتهى اللقاء بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.