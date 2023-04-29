موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تنتظر جماهير القلعة الحمراء مباراة الأهلي والرجاء المغربي المقررة بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الوداد المغربي يتأهل لنصف نهائي أفريقيا على حساب سيمبا التنزاني

وحسم الأهلي مباراة الذهاب بفوز غالي على الرجاء بهدفين دون رد، ويحتاج للتعادل أو الفوز أو الخسارة بفارق هدف واحد للتأهل إلى نصف النهائي من المسابقة القارية.

ويستقبل ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء مباراة الأهلي والرجاء عند تمام العاشرة بتوقيت القاهرة في إياب دور ربع نهائي بطولة

دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت شبكة قنوات bein sports أن مباراة الأهلي والرجاء ستنقل عبر عبر فضائية bein sports HD 4 وسيتولى التعليق الصوتي على المباراة التونسي رؤوف خليف لنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرًة.

يذكر أن في المتأهل من مباراة الأهلي والرجاء سيواجه المتأهل من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.

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