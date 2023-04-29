الأهلي يجدد عقد محمود كهربا

ياسر رشاد - القاهرة - جدد النادي الأهلي، عقد لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، موسمين إضافيين ليستمر مع القلعة الحمراء.

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قال الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات تليفزيونية " النادي الأهلي جدد التعاقد مع محمود كهربا، لمدة موسمين، وهذا سيساعده على دفع الغرامة المقررة عليه لصالح نادي الزمالك ".

وأضاف شوبير " كما أن هناك أخبار جيدة واردة من البرتغال بأن نادي أفيش، أعاد نشاطه مرة أخرى، والعقوبة التي وقعت على كهربا، كانت عقوبة تضامنية

مع نادي أفيش ".

ويستقبل ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء مباراة الأهلي والرجاء عند تمام العاشرة بتوقيت القاهرة في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي مباراة الذهاب بفوز غالي على الرجاء بهدفين دون رد، ويحتاج للتعادل أو الفوز أو الخسارة بفارق هدف واحد للتأهل إلى نصف النهائي من المسابقة القارية.