شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لـ عمر كمال عبد الواحد بعد العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي لفريق فيوتشر برئاسة الدكتور محمود الشحات، برنامج تأهيلي خاص لعمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، وذلك تمهيداً لمشاركته في التدريبات الجماعية للفريق بعد العودة من رحلة التأهيل في قطر.

وعاد عمر كمال عبد الواحد، لاعب نادي فيوتشر والمنتخب الوطني، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، إلى القاهرة، قادماً من الدوحة بعد انتهاء الجزء الأول من البرنامج التأهيلي له في قطر، وذلك للتعافي من إصابة الركبة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة خلال مشاركته مع فريقه.

وفضل فيوتشر سفر عمر كمال إلى قطر لبدء البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابة القطع في الرباط الخارجي للركبة، وذلك لاستعادة جهود اللاعب في أقرب وقت.

وكان عمر كمال عبد الواحد قد خاض 18 مباراة مع فيوتشر قبل تعرضه للإصابة، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفاً واحداً لزملائه بالفريق.

ويعتبر نجم فيوتشر من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها علي ماهر المدير الفني للفريق، كما نجح عمر كمال في حجز مقعد أساسي بين صفوف منتخب الفراعنة خلال الفترة الماضية بعد تطور مستواه مع فريقه.

ويستعد فيوتشر لمواجهة حرس الحدود، في اللقاء الذى يجمع الفريقين الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والتي يحمل فيوتشر لقبها عن النسخة الأخيرة.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.