شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لـ عمر كمال عبد الواحد بعد العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل والان مع تفاصيل الخبر
وعاد عمر كمال عبد الواحد، لاعب نادي فيوتشر والمنتخب الوطني، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، إلى القاهرة، قادماً من الدوحة بعد انتهاء الجزء الأول من البرنامج التأهيلي له في قطر، وذلك للتعافي من إصابة الركبة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة خلال مشاركته مع فريقه.
وكان عمر كمال عبد الواحد قد خاض 18 مباراة مع فيوتشر قبل تعرضه للإصابة، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفاً واحداً لزملائه بالفريق.
ويعتبر نجم فيوتشر من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها علي ماهر المدير الفني للفريق، كما نجح عمر كمال في حجز مقعد أساسي بين صفوف منتخب الفراعنة خلال الفترة الماضية بعد تطور مستواه مع فريقه.
ويستعد فيوتشر لمواجهة حرس الحدود، في اللقاء الذى يجمع الفريقين الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والتي يحمل فيوتشر لقبها عن النسخة الأخيرة.
ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.