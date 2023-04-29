شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء المغربى الليلة بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتأهب الاهلى لخوض مباراة مثيرة ومهمة في موسمه الحالي 2022-2023 ، حينما يحل ضيفاً على نظيره الرجاء المغربى على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، في العاشرة من مساء اليوم السبت.

ويلتقي الفريقان في مرحلة الإياب من دور الثمانية بالبطولة الأعرق على صعيد القارة السمراء، بعد أن حسم الأهلي مباراة الذهاب بالفوز بهدفين دون رد، سجلهما محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي يوم السبت الماضي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء المغربى

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والرجاء المغربى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

يعد الأهلي هو النادي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات، متفوقا على مازيمبي الكونغولي ومواطنه وغريمه الزمالك بفارق 5 ألقاب.

وتوج الأهلي بنسختي 2019-2020 و2020-2021، ثم خسر النسخة الماضية على يد الوداد المغربي الذي جرده من اللقب بالفوز 2-0.

ويستهدف الأهلي تحقيق الفوز على الرجاء من أجل المضي قدما واستعادة بطولته المُفضلة