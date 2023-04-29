شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز ومارومو جالانتس بالكونفدرالية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومارومو جالانتس الجنوب أفريقى والمقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد في إطار مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر الاجتماع من جانب بيراميدز المدير الإداري ويناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزي الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء.

وانتهت مباراة الذهاب والتي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ويدير اللقاء طاقم بقيادة الحكم الإيفواري إبراهيم تراوري، ويساعده سايدو تياما المساعد الأول من بوركينا فاسو، ونوهو أوتارا المساعد الثاني من كوت ديفوار، وبوبو تراوري الحكم المساعد الرابع من مالي.

وتقام المباراة بتقنية الفيديو "الفار" حيث يتولى الحكم المغربي سمير قزاز تقنية الفار، ويساعده مواطنه المغربي ذكريا برنيسي، ويراقب المباراة يعقوب علي من جيبوتي.