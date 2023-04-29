شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لقمة الأهلى والرجاء المغربى بدورى الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجدد الموعد بين الشقيقين الأهلي والرجاء المغربي فى العاشرة مساء اليوم السبت، في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على الرجاء، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من "الأميرة السمراء".

وكان "المارد الأحمر" حسم مباراة الذهاب التي أقيمت بين الطرفين السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي بنتيجة 2-0، ليضع قدما في الدور نصف النهائي من البطولة الأعرق على مستوى الأندية في القارة السمراء.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء المغربى مكون من : "حراسة المرمى: محمد الشناوي ، خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، محمود متولى، علي معلول ، خط الوسط: اليو ديانج، حمدى فتحى ، مروان عطية ، خط الهجوم: بيرسى تاو و حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا".

ويبدو التشكيل المتوقع للرجاء المغربى أمام الاهلى مكون من :"حراسة المرمى: أنس الزنيتي ، خط الدفاع: عبدالإله مدكور، مروان هدهودي، جمال حركاس، زكرياء لبيب ، خط الوسط: وليد الصبار، محمد زريدة، عبدالإله الحافيظي ،خط الهجوم: سفيان بنجديدة، حمزة خابا، نوفل زرهوني".

يعد الأهلي هو النادي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات، متفوقا على مازيمبي الكونغولي ومواطنه وغريمه الزمالك بفارق 5 ألقاب.

وتوج الأهلي بنسختي 2019-2020 و2020-2021، ثم خسر النسخة الماضية على يد الوداد المغربي الذي جرده من اللقب بالفوز 2-0.

ويستهدف الأهلي تحقيق الفوز على الرجاء من أجل المضي قدما واستعادة بطولته المُفضلة