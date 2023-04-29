شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ختام بطولة كأس مصر للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم منافسات بطولة كأس مصر للكاراتيه ، والتى انطلقت فى الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجارى، بصالة القوات المسلحة بالأقصر، بمشاركة ما يقرب من 1400 لاعب ولاعبة يمثلون 27 محافظة.

من ناحية أخرى قرر مسئولى لجنة ذوى الاحتياجات باتحاد الكاراتيه، إقامة تصفيات لاختيار العناصر المقرر مشاركتهم فى منافسات بطولة العالم لذوى الاحتياجات التى تقام بمدينة بودابست بالمجر نهاية العام الجارى

ويشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة العالم لذوى الهمم، والتى تقام فى المجر خلال شهر أكتوبر القادم، ويشارك المنتخب فى البطولة تحت إشراف سامح الشبراوي رئيس لجنة ذوى الاحتياجات بالاتحاد

ودخل المنتخب القومى لذوى الهمم معسكر تدريبى فى المركز الاولمبى بالمعادى، استعدادا للبطولة.