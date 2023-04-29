شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى يطالب الزمالك بتحديد مصيره قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن الزمالك من مسؤولي ناديه حسم مصيره قبل نهاية الموسم الجاري ، خاصة وإن اللاعب يرغب في الاستمرار داخل القلعة البيضاء ، وينتهي عقد حمزة المثلوثي مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب عقده حتى الآن مع القلعة البيضاء.

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلى مساء الجمعة المقبلة على استاد "محمد بن زايد" في العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى

هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.