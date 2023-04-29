شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه الإسماعيلى فى ديربى جديد بربع نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في السابعة مساء اليوم السبت، صوب ستاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة اللقاء المثير بين النادي المصري ونظيره الإسماعيلي، في ديربي القناة، والذي يجمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

وكان النادى المصرى قد تأهل لربع نهائي كأس الرابطة، بفوز اعتباري على حساب النادي الأهلي، والذي انسحب من منافسات دور الـ 16، بينما تأهل النادي الإسماعيلي بعد الفوز على غزل المحلة وصيف النسخة الماضية، بنتيحة 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعدما انتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكان الفريقان قد تواجها قبل أيام قليلة في مسابقة الدوري، حيث نجح الإسماعيلي في حصد انتصار ثمين على المصري بهدفين مقابل هدف.

ويدخل النادي المصري مباراة اليوم بقيادة مدربه حسام حسن، رافعاً شعار لا بديل عن الفوز ورد الاعتبار، لمصالحة جماهير بورسعيد بعد تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري، وآخرها التعادل مع المقاولون ثم الهزيمة من الاسماعيلي وأخيراً التعادل مع البنك الأهلي، وشدد حسام حسن على مهاجمي الفريق، بضرورة التعامل بتركيز مع اللمسة الأخيرة لتجنب إهدار الفرص كما حدث في المباريات السابقة.

بينما على الحانب الآخر، يدخل النادي الإسماعيلي مباراة اليوم بقيادة مدربه حمزة الجمل، منتشيا، بعد تحسن نتائج الفريق وتحسن ترتيبه في جدول مسابقة الدوري، حيث يبحث الدراويش عن التتويج بالبطولة لمصالحة جماهيره بعد تراجع المستوى خلال المواسم الأخيرة وابتعاد الفريق عن المنافسة، وحرص حمزة الجمل على تحفيز لاعبيه لمواصلة العروض القوية محذراً من انتفاضة المصري بعد هزيمة الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.

فيما يحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، حصدها الدراويش بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز الاسماعيلي في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 8 مواجهات، وسجل لاعبو الاسماعيلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.