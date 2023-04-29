مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيدمباريات اليوم السبت الموافق 29 إبريل 2023، فيشهد مواجهات هامة بمختلف الدوريات حول العالم وأبرزها مباراة الأهلي والرجاء المغربي بدوري أبطال أفرقيا، بجانب لقاء الهلال السعودي واوراوا الياباني بدوري أبطال أسيا، بالاضافة الى مباريات الدوري الإنجليزي، والاسباني، والايطالى، والفرنسي.

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مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يواجه فريق صن داونز نظيره شباب رياضي بلوزداد فى تمام الساعة 7 مساء

ويلعب الترجي أمام شبيبة القبائل فى تمام الساعة 10 مساء

ويلتقي الرجاء المغربي مع الأهلي المصري فى تمام الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة الهلال السعودي ونظيره اوراوا ريد دياموندز الياباني فى تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة و النصف بتوقيت السعودية على قناة SSC1 HD.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس ضد وست هام يونايتد فى تمام الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

برينتفورد ضد نوتينجهام فورست فى تمام الساعة 5 عصرا

برايتون ضد وولفرهامبتون فى تمام الساعة 5 عصرا على قناة beIN



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

Sports 1 HD Premium

إلتشي مع رايو فاليكانو فى تمام الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN

Sports HD 1

ريال مدريد وألميريا فى تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

برشلونة وريال بيتيس فى تمام الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

روماضد ميلان فى تمام الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports Fr 4 HD max

تورينو ضد أتلاتنا فى تمام الساعة 9:45 مساء



مواعيد مباريات الدوري الألماني

يونيون برلين و باير ليفركوزن- الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت و أوجسبورج- الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت و بوروسيا مونشنغلادباخ- الساعة 4:30 عصرا

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل ضد اجاكسيو فى تمام الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

قونيا سبور و طرابزون فى تمام الساعة 4 عصرا

سيفاس سبور و فنار بخشة فى تمام الساعة 7 مساء

أنقرة غوجو و قاسم باشا فى تمام الساعة 7 مساء

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