دوري أبطال إفريقيا.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى أمام نظيره الرجاء المغربي مساء اليوم السبت، فى المواجهة الحاسمة للمارد الأحمر من أجل حسم التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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في حراسة المرمي: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول

في خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج

في الهجوم:حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

ويستقبل ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء مباراة

الأهلي والرجاء فى تمام الساعة العاشرة مساء في مباراة الإياب بالدور ربع النهائي من البطولة.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا



يواجه فريق صن داونز نظيره شباب رياضي بلوزداد فى تمام الساعة 7 مساء

ويلعب الترجي أمام شبيبة القبائل فى تمام الساعة 10 مساء

ويلتقي الرجاء المغربي مع الأهلي المصري فى تمام الساعة 10 مساء

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