شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الرجاء المغربى فى العاشرة مساء الليلة بسبب التوقيت الصيفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مباراة مصيرية أمام فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي نجح في الفوز ذهابًا بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدى فتحى ليبقي حظوظه مرتفعة للوصول إلى نصف النهائي، إلا أنّ مواجهة الرجاء في المغرب لن تكون سهلة.
موعد مباراة الأهلى والرجاء المغربى
يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اللقاء المقرر له العاشرة مساء اليوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وتسبب التوقيت الصيفى فى إقامة مباراة الاهلى فى العاشرة مساءاً بدل من التاسعة.
تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والرجاء المغربى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.
يعد الأهلي هو النادي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات، متفوقا على مازيمبي الكونغولي ومواطنه وغريمه الزمالك بفارق 5 ألقاب.
وتوج الأهلي بنسختي 2019-2020 و2020-2021، ثم خسر النسخة الماضية على يد الوداد المغربي الذي جرده من اللقب بالفوز 2-0.
ويستهدف الأهلي تحقيق الفوز على الرجاء من أجل المضي قدما واستعادة بطولته المُفضلة