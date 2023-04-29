شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة بعثة الأهلي من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، إلى القاهرة مباشرة عقب مباراة الرجاء المغربي التي تجمع الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الجمعة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز الفريق بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز بمجموع اللقاءين في الدور نصف النهائي مع الفائز من فريقي الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، انتهى لقاء الذهاب بفوز الترجي خارج ملعبه بهدف للا شيء، ويقام لقاء الإياب في العاشرة مساء اليوم بالعاصمة التونسية.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي يومي 13 و20 مايو المقبل، في مباراة الذهاب على ملعب الفريق الفائز بمجموع مباراتي الترجي وشبيبة القبائل، ومباراة الإياب على ملعب الفريق الفائز بمجموع مباراتي الأهلي والرجاء.