شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبحث عن الفوز الثامن مع المصرى أمام الإسماعيلى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، تحدياً قوياً، عندما يقود الفريق البورسعيدي في مواجهة النادي الإسماعيلي خلال مباراة ربع نهائي كأس الرابطة، وإجمالاً قاد حسام حسن النادي المصري في 20 مباراة، منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق البورسعيدي في 14 ديسمبر الماضي، حيث حقق حسام حسن مع المصري 7 انتصارات، و9 تعادلات، وتلقى 4 هزائم.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في السابعة مساء اليوم السبت، صوب ستاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة اللقاء المثير بين النادي المصري ونظيره الإسماعيلي، في ديربي القناة، والذي يجمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

وكان النادي المصري قد تأهل لربع نهائي كأس الرابطة، بفوز اعتباري على حساب النادي الأهلي، والذي انسحب من منافسات دور الـ 16، بينما تأهل النادي الإسماعيلي بعد الفوز على غزل المحلة وصيف النسخة الماضية، بنتيحة 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعدما انتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكان الفريقان قد تواجها قبل أيام قليلة في مسابقة الدوري، حيث نجح الإسماعيلي في حصد انتصار ثمين على المصري بهدفين مقابل هدف.

ويدخل النادي المصري مباراة اليوم بقيادة مدربه حسام حسن، رافعاً شعار لا بديل عن الفوز ورد الاعتبار، لمصالحة جماهير بورسعيد بعد تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري، وآخرها التعادل مع المقاولون ثم الهزيمة من الاسماعيلي وأخيراً التعادل مع البنك الأهلي، وشدد حسام حسن على مهاجمي الفريق، بضرورة التعامل بتركيز مع اللمسة الأخيرة لتجنب إهدار الفرص كما حدث في المباريات السابقة.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.