شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات الأسكيت بكأس العالم للرماية اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم السبت على مجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ختام منافسات الإسكيت لبطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، التي تقام في مصر خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 راميًا ورامية من مختلف أنحاء العالم، ويبدا من يوم غدٍ التدريبات الرسمية ومنافسات التراب.

وأكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، أن المنافسات شهدت قوة كبيرة سواء على مستوى الرجال والسيدات مؤكدًا أن البطولة تشهد حضور أبطال العالم من جميع الدول وهذا ينعكس على قوة المنافسة في البطولة.

وأضاف حسني أن نجاح المنظومة الرياضية بسبب تكاتف جميع قيادات الدولة وتنفيذ خطة فخامة السيد رئيس الجمهورية لإظهار مصر بمظهرها الحضاري أمام العالم ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية.