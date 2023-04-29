شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يغلق باب الرحيل أمام العناصر الأساسية للتركيز مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسؤول بنادي فيوتشر، أن إدارة النادي لا تفكر مطلقاً في التخلي عن أي لاعب من العناصر الأساسية للفريق وذلك بعد تردد أنباء قوية عن اقتراب الثنائي، محمد رضا بوبو، وعمر كمال عبد الواحد، من النادي الأهلي.

وأكد المصدر في تصريحات لـ الخليج 365، أن فيوتشر يرغب في استمرار المنافسة مع الكبار على المراكز المتقدمة بالدوري وسيكون من الصعب تحقيق ذلك مع التخلي عن العناصر الأساسية مثل بوبو وعمر كمال.

ويختتم اليوم السبت، فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، استعداداته لمواجهة حرس الحدود في اللقاء الذى يجمع الفريقين غداً الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والتي يحمل فيوتشر لقبها عن النسخة الأخيرة.

وعقد علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، جلسة خاصة مع لاعبي فريق على هامش التدريبات، وطالب علي ماهر لاعبي الفريق بالتركيز على الفوز في اللقاء المرتقب للدفاع عن لقب البطولة التي يحملها فيوتشر من النسخة الماضية، خاصة بعد خروج الأهلي والزمالك من النسخة الجارية، حيث ارتفعت حظوظ فيوتشر للاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

ويستهدف فريق فيوتشر تحقيق إنجاز جديد في ثاني مواسمه بجدول مسابقة الدوري، وذلك من خلال حصد مركز متقدم والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، وذلك بعدما ودع كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة القائمة من دور المجموعات.