كشف حساب رامون دياز مع الهلال السعوي قبل مواجهة أوراوا الياباني

ياسر رشاد - القاهرة - سيكون الأرجنتيني رامون دياز على موعد ناري في النهائي الآسيوى الثاني له مع الهلال السعودي عندما يصطدم بنظيره أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

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تاريخ مواجهات الهلال السعودي وأوراوا الياباني في دوري أبطال آسيا

وتعد مواجهة الهلال السعودي و أوراوا الياباني هي الثالثة بينهما في نهائي دوري أبطال آسيا كما سيلعب الزعيم السعودي المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي.

وينتظر عشاق كرة القدم السعودي الصدام الناري بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني اليوم على استاد الملك فهد الدولي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري آبطال آسيا.

ونستعرض في السطور التالية أبرز قدمه الأرجنتيني رامون دياز مع الهلال السعودي هذا الموسم قبل مواجهة أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

رامون دياز مع الهلال في الدوري السعودي

لعب رامون دياز 25 مباراة مع الهلال هذا الموسم بالدوري السعودي، وحقق خلالها الفوز في 14 مباراة بينما تعادل في 7 مباريات وخسر 4 مباريات، ونجح في جمع 49 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

وسجل الهلال تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز هذا الموسم بالدوري السعودي 45 هدفًا كرابع أقوى هجوم بينما استقبلت شباكه 23 هدفًا كثالث أقوى دفاع.

رامون دياز مع الهلال في كأس الملك

تمكن من قيادة الهلال للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الملك ليواجه الوحدة في المباراة النهائية بعدما تخطى عقبة الاتفاق برباعية نظيفة

في دور الستة عشر ثم فاز على الفتح بنتيجة 3-1 بالدور ربع النهائية قبل أن ينجح في إقصاء اتحاد جدة من نصف النهائي بعد الانتصار عليه بهدف نظيف.

رامون دياز مع الهلال في كأس السوبر السعودي

فشل رامون دياز في الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر السعودي بعدما تعرض الهلال للخسارة في الدور نصف النهائي من الفيحاء دون رد، في النظام الجديد لبطولة السوبر السعودي.

رامون دياز مع الهلال في دوري أبطال آسيا

خاض الهلال السعودي تحت قيادة مدربه رامون دياز إجمالي 9 مباريات في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا والتي شهدت فوزه في 7 مباريات بينما تعادل في مباراة واحدة وخسر مثلها.

وحقق الهلال السعودي أرقام مميزة خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا منذ بداية دور المجموعات وقبل خوض المباراة النهائية أمام أوراوا الياباني بعدما نجح في تسجيل 22 هدفًا بينما استقبل 6 أهداف.

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