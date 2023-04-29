ميلان وروما الليلة في صدام مشتعل بالدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، إلي ملعب تورينو الأولمبي، حيث تنطلق صافرة الصدام المشتعل بين فريقي ميلان وروما، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

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موعد مباراة ميلان وروما والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُذاع مباراة ميلان وروما عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وAD SPORTS Premium.

موقف ميلان وروما في الدوري الإيطالي

يدخل فريق ميلان لقاء اليوم أمام روما وهو يقع في المركز الرابع برصيد 56 نقطة من 31

مباراة، ويسعى ميلان إلى الفوز بالمباراة والاقتراب من المركز الثالث بترتيب الدوري الإيطالي.

على الجانب الأخر يخوض فريق روما مباراته اليوم وهو في المركز الخامس برصيد نقاط 56 نقطة من 31

مباراة، ويسعى إلى الفوز بالمباراة وخطف الثلاث نقاط من أجل الصعود إلى المركز الرابع بدلاً من منافسه اليوم ميلان والاقتراب من نادي يوفنتوس صاحب المركز الثالث.

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