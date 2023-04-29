موعد تحرك حافلة الأهلي لمركب محمد الخامس

ياسر رشاد - القاهرة - تغادرحافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء إلى مركب محمد الخامس في الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، بعد انتهاء المحاضرة الأخيرة للجهاز الفني استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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وقرر الجهاز الفني خضوع اللاعبين لمران بدني خفيف في فندق الإقامة ضمن البرنامج التدريبي الخاص بالتحضير للمبارة.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الجمعة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي

قد انتهت بفوز الفريق بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي.

تاريخ مواجهات الأهلى والرجاء المغربي في دوري الأبطال

تقابل الأهلي مع نظيره الرجاء في 12 مواجهة، في دوري أبطال أفريقيا ومواجهة وحيدة بالسوبر الأفريقي، وحقق المارد الأحمر الانتصار في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 2، حسمت نتيجة التعادل 5 مواجهات بينهما.

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