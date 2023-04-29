مران خفيف للاعبى الأهلي قبل مواجهة الرجاء

ياسر رشاد - القاهرة - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا خاصا لتجهيز اللاعبين لمباراة الرجاء المغربي التي تقام مساء اليوم على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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وقرر الجهاز الفني خضوع اللاعبين لمران بدني خفيف في فندق الإقامة ضمن البرنامج التدريبي الخاص بالتحضير للمبارة.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس

الجمعة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز الفريق بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي.

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