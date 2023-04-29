شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 22 مباراة جمعت حسام حسن مع الإسماعيلى قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى السابعة مساء اليوم السبت، صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة اللقاء المثير بين النادي المصري والإسماعيلي، في ديربي القناة، والذي يجمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

والتقى حسام حسن مع الإسماعيلى فى 22 مباراة قبل لقاء الليلة وذلك أثناء قيادته لخمسة فرق وهى المصرى، المصرية للاتصالات، الزمالك، الاتحاد السكندرى، وسموحة.

ونجح العميد فى تحقيق 6 انتصارات بينما خسر 8 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

وشهدت المباراة الأولى بين حسام حسن والإسماعيلى فوز الدراويش بهدفين دون رد فى موسم 2007 - 2008 مع المصرى البورسعيدى.

فيما جاءت المواجهة الأخيرة فى الجولة السادسة والعشرين لدوري هذا الموسم ونجح الاسماعيلى فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

بينما كانت أكبر النتائج في مباريات العميد أمام الدراويش، في الموسم الماضي عندما قاد المصري للفوز على الإسماعيلي (4-1).

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.

فيما يحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، حصدها الدراويش بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز الاسماعيلي في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 8 مواجهات، وسجل لاعبو الاسماعيلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.