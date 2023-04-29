شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يستعيد ذكريات التتويج ببطولة العالم للاسكواش ويكشف كواليس إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد البطل المصري علي فرح ذكريات تتويجه بلقبه الأخير فى شيكاغو ببطولة كأس العالم، وذلك قبل أيام قليلة من استضافة المدينة الأمريكية نفس البطولة، حيث سيكون اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا أحد المرشحين للفوز باللقب مرة أخرى هذا الأسبوع، خاصة بعد فوزه بأول لقب له في بطولة بريطانيا المفتوحة الشهر الماضي.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن مشاركة 37 لاعباً مصرياً فى منافسات بطولة العالم للاسكواش، المقرر إقامتها فى ولاية شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 3 إلى 11 مايو المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ومن شأن البطولة أن تحسم شكل التصنيف العالمي خلال الشهر المقبل.

وسبق لـ علي فرج وتوج بالبطولة فى 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022.

رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش أجرت حواراً مع علي فرج للحديث عن انتصاراته السابقة في بطولة العالم وكذلك للتطلع إلى الأسبوع المقبل.

- عانيت الإصابات هذا العام ، كيف تشعر وكيف كانت عملية التعافي؟

لقد كانت عملية مثيرة وصعبة عقليًا وجسديًا، مع أي انتكاسة للإصابة ، لا تعود مباشرة ، فلديك أوقات تستقر فيها وتتراجع خطوة إلى الوراء، هل أنا جاهز بنسبة 100 في المائة حتى الآن؟ في بعض الأيام ، نعم ، في بعض الأيام ، ليس كثيرًا، لكنها جزء من العملية والأمر متروك لي والفريق من حولي لتكرار تلك الأيام قدر الإمكان ونأمل أن تصل إلى أعلى جاهزية في بطولة العالم.

- آخر مرة قدمت فيها عرضًا في بطولة العالم في شيكاغو عام 2021 ، كان وقتًا مميزًا للغاية بالنسبة لك - تحدث إلينا من خلال ذكرياتك من هذا الحدث.

"لقد تحدثت عن ذلك مرات عديدة ولكني لم أتمكن من التعبير عن ذلك، ولادة طفلك الأول دائمًا الذكرى الأكثر خصوصية في حياتك، كانت زوجتي نور الطيب داعمة لي للغاية ، فقد سافرت قبل شهرين لتلد هناك ، لذا أتيحت لي الفرصة لألعب بطولة العالم، وكان ذلك أثناء فترة فيروس كورونا ، لذلك لم يتمكن آباؤنا من الدخول، لقد كنت أنا ونور فقط ، وربما لا ينبغي أن أقول هذا ، لكنه جعل الأمر أكثر خصوصية، كان الأمر ممتعًا للغاية.

"في اليوم التالي، كان علي أن أذهب إلى غرفة الفندق وبسبب حالة فيروس كورونا ، كان علي أن أبقى بمفردي، كان الأمر غريبًا وأعتقد أنه خفف مني بعض الضغط لأنني كنت أعرف أنه لم يكن أفضل استعداد، إذا خسرت، كنت سأفهم سبب خسارتي.

خرجت من نهائيات بطولة عالمية جيدة في الشهر السابق ولم أكن أقدم أفضل ما لدي في ذلك الوقت ، لذلك كانت مفاجأة سارة بعد 11 يومًا عندما رفعت هذا الكأس مرة أخرى، ستحظى شيكاغو دائمًا بمكانة خاصة في قلبي وأنا أتطلع حقًا للعودة مرة أخرى.

- ما هي ذكرياتك عن تلك المباراة النهائية ضد محمد الشوربجي في شيكاغو؟

كانت مباراة غريبة، لم ألعب بشكل سيئ في الشوط الأول أو الثاني لكن محمد فاز بالشوط الأول ثم في غمضة عين، كنت متأخراً بنتيجة 7-0 في الشوط الثاني، حصلت على نقطة ، لقد حققت فوزين سريعين وارتكب محمد خطأين مهملين ، وهو عكس طبيعته، بطريقة ما عدت إليها وأتذكر أن الشوطين الثاني والثالث كانا قريبين للغاية ، ثم فزت بالرابع لحسن الحظ ، كان والديّ بين الجماهير معي لأنهما كانا هناك من أجل ولادة فريدة.

"كل شخص أهتم به كان هناك والعودة بالطريقة التي فعلت بها ضد لاعب مثل محمد الشوربجي جعلتها أكثر تميزًا."