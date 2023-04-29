العشرى يراقب لقاء الحرس وفيوتشر فى كأس الرابطة بحثا عن انتصار جديد لفاركو

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القاهرة - سامية سيد - يراقب طارق العشري، المدير الفني لفاركو، مباراة حرس الحدود وفيوتشر المقرر لها غداً الأحد فى ربع نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف فيوتشر قبل ملاقاته بالجولة الجديدة للدوري بحثاً عن انتصار جديد للفريق البرتقالى.

ويسير طارق العشرى المدير الفنى لفاركو بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج.

وقاد العشري فاركو فى 12 مباراة حتى الآن حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مباراتين فقط وحصد 22 نقطة.

ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم خسر من الاهلى بثلاثية دون رد قبل أن ينتفض ويهزم غزل المحلة بثلاثية مقابل هدف في أخر ظهور.

ويعكف طارق العشري، المدير الفني لفاركو، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة غزل المحلة التى أقيمت فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الفريق البرتقالى بثلاثية مقابل هدف لعدم تكرارها فى مباراة الطلائع القادمة.

ويستعد فاركو لمواجهة فيوتشر المقرر لها العاشرة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.