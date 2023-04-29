شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء.. الشحات وبيرسى تاو وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتأهب الأهلى لخوض مباراة مثيرة ومهمة في موسمه الحالي 2022-2023 ، حينما يحل ضيفاً على نظيره الرجاء المغربى على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، في العاشرة من مساء اليوم السبت.

ويلتقي الفريقان في مرحلة الإياب من دور الثمانية بالبطولة الأعرق على صعيد القارة السمراء، بعد أن حسم الأهلي مباراة الذهاب بالفوز بهدفين دون رد، سجلهما محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي يوم السبت الماضي.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء المغربى مكون من

حراسة المرمي محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي وعلي معلول.

خط الوسط المدافع: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية.

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز بمجموع اللقاءين في الدور نصف النهائي مع الفائز من فريقي الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، انتهى لقاء الذهاب بفوز الترجي خارج ملعبه بهدف للا شيء، ويقام لقاء الإياب في العاشرة مساء اليوم بالعاصمة التونسية.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي يومي 13 و20 مايو المقبل، في مباراة الذهاب على ملعب الفريق الفائز بمجموع مباراتي الترجي وشبيبة القبائل، ومباراة الإياب على ملعب الفريق الفائز بمجموع مباراتي الأهلي والرجاء.