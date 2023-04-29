شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه أويلرز الأوغندى في بطولة الـ«bal» لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم السبت عندما يلتقي مع فريق أويلرز الأوغندى في ثانى لقاءاته ببطولة افريقيا للأندية الـ«bal» والتي تقام من 26 أبريل حتي 6 مايو القادم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء اليوم السبت علي صالة الدكتور حسن مصطفى.

ويسعى فريق رجال سلة الأهلي لمواصلة انتصاراته في رحلته الأفريقية والتي يخوضها بعد التتويج ببطولة الدوري الموسم الماضي.

حقق الاهلى الفوز فى أول مباراة له أمام فيروفيارو الموزمبيقى بنتيجة 74/92 بعد أن سيطر الفريق الأحمر على فترات المباراة الأربعة، وحسم النتيجة لصالحه.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي بوش على تجهيز اللاعبين لها بشكل مناسب، خلال مران الفريق أمس والذي اقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: درامان كمارا، مايكل تومسون، إيهاب أمين، مؤمن طارق خيري، كوري ويبيستير، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، سيف سمير، مروان سرحان، نوني أوموت، عمر طارق، أحمد إسماعيل.

يقع الاهلى على رأس مجموعة النيل والتى تضم اويلرز الاوغندى و كيب تاون الجنوب أفريقي و بترو لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني، بالإضافة إلى فيروفيارو الموزمبيقى