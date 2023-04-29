شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلي والرجاء المغربى محلياً قبل الصدام الأفريقى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجدد الموعد بين الشقيقين الأهلي والرجاء المغربي فى العاشرة مساء اليوم، السبت، في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023. ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على الرجاء، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، فى إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من "الأميرة السمراء".

وكان الأهلى قد حسم مباراة الذهاب السبت الماضي باستاد القاهرة الدولي بنتيجة 2-0، ليضع قدما فى الدور نصف النهائي من البطولة الأعرق على مستوى الأندية في القارة السمراء.

ويسعى الأهلي لاستعادة الكأس بعدما فقده العام الماضي أمام الوداد، وإضافة اللقب رقم 11 في خزائنه، فيما يسعى الرجاء لإضافة اللقب الرابع لخزائنه بعد أن توّج به من قبل في أعوام 1989 و1997 و1999.

وخاض الأهلى 21 مباراة بالدورى المصرى، حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط، ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازال لديه 5 مباريات مؤجلة.

بينما يحتل الرجاء المغربى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى المغربى برصيد 35 نقطة جمعها من 23 مباراة حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 20.