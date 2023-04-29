شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى عبد المقصود تحقق برونزية كأس العالم للخماسى الحديث فى المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت سلمى أيمن عبد المقصود، لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث، الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث، التى تستضيفها العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 23 أبريل حتى الأول من مايو.

وجاء فوز سلمى بالميدالية البرونزية بعد احتلالها المركز الثالث برصيد 1419 نقطة، وجاءت المجرية بلانكا جوزا فى المركز الأول لتتوج بالميدالية الذهبية برصيد 1424 نقطة، وتليها المجرية ميشيل جولياش فى المركز الثاني محققة الميدالية الفضية برصيد 1422 نقطة.

وتخوض مصر منافسات البطولة بقائمة تضم 8 لاعبين بواقع 5 رجال و3 سيدات، وهم: أحمد الجندي ومحمد الجندي ومهند شعبان وإسلام حامد وأحمد أشرف وسلمى عبد المقصود وأميرة قنديل وهايدي عادل.

ويرأس البعثة أنس عبد السلام عضو مجلس الإدارة ، ويقود المنتخب المصري فنيًا رؤوف حسام المدير الفني، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، وعمرو سيد المدير الفني لمنتخب الناشئين، ومحمد غيث مدير فني السلاح، ومحمد حسني مدير فني السلاح، وعبد الرحمن عادل مدير فني السلاح، وخالد السنباطي مدير فني الفروسية، ومحسن حسني للعلاج الطبيعي.