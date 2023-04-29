شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المواي تاي يبدأ معسكره المغلق استعدادًا لبطولة العالم للكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المنتخب الوطني للمواي تاي المعسكر المغلق استعدادًا للمشاركة فى بطولة العالم للكبار التي تقام فى مدينة بانكوك خلال الفترة من 3 إلى 14 مايو المقبل.

ويعسكر المنتخب الوطني فى المركز الأولمبي لإعداد للفرق القومية بالمعادى، بهدف الحصول على جرعات تدريبية مكثفة من أجل الاستعداد الجيد للمشاركة في بطولة العالم التي تشهد منافسة قوية.

من جهته أكد محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، أن الاتحاد يوفر كافة الإمكانيات من أجل توفير كل سبل الراحة والتركيز لعناصر المنتخب الوطني من أجل الوصول إلى منصات التتويج في بطولة العالم.

كما أشاد المهندس أحمد رمضان، أمين صندوق الاتحاد المصري للمواي تاي، بجهود الجهاز الفني أثناء المعسكر المغلق الذي أقيم من أجل رفع كفاءة اللاعبين واستكمال الجاهزية لجميع العناصر المشاركة في بطولة العالم التي يشارك فيها نحو 80 دولة.

وقدم الاتحاد المصري للمواي تاي الشكر إلى عاطف حمودة مدير المركز الأولمبي بالمعادي وسعيد حسان من الإدارة المالية للمركز الأولمبي ومحمد محسن مدير التسكين في المركز الأولمبي على جهودهم المبذولة مع المنتخب على مدار الفترة الماضية.

ويشارك المنتخب الوطني في منافسات بطولة العالم للكبار بتايلاند بسبعة لاعبين بواقع 4 لاعبين و3 لاعبات ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من ماستر رفعت جابر مدير الفني، وليد زكريا مدرب عام، محمود عبد الحميد مدرب، وائل فهر مدرب.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات، أحمد سامح حلمي، حمد رمضان محمد، محمد محمود محمود، أحمد ناصف، نهى محمد علي، مي خالد فوزي، غادة مبارك عبد العظيم.