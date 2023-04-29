شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يخضع لجلسة علاجية خاصة استعدادا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجلسة علاجية على هامش التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة السوبر المقبلة أمام الأهلي.

وأدى محمد عبد الشافي الجلسة العلاجية بجانب التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل الإصابة التي يعاني منها خلال الفترة الأخيرة في الركبة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة صباح اليوم، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالامس، ويستعد الأبيض لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي، المقرر لها يوم 5 مايو المقبل في الإمارات.