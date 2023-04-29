ترتيب هدافي الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا قبل مواجهة أوراوا الياباني

ياسر رشاد - القاهرة - يتسلح الهلال السعودي بالثلاثي الهجومي سالم الدوسري وأوديون إيجالو موسى ماريجا عندما يواجه نظيره أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

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ووصل الهلال السعودي لنهائي دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه بعدما اكتسح الدحيل القطري بنتيجة 7-0 بالدور نصف النهائي.



وخاض الهلال السعودي في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 9 مباريات وسجل خلالها 22 هدفًا بينما استقبلت شباكه 6 أهداف

تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز.



ترتيب هدافي الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا



ويعد المهاجم النيجيري أوديون إيجالو هو هداف الهلال السعودي في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 7 أهداف ويعتبر هو ثاني هدافي البطولة بعد ايدميلسون جونيور لاعب الدحيل القطري وصاحب الـ 8 أهداف.



ويحتل الثنائي موسى ماريجا و سالم الدوسيري المركز الثاني بقائمة هدافي الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا برصيد 3 أهداف.

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