تفاصيل إصابة زلاتان إبراهيموفيتش ومدة غيابه

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان الإيطالي، للإصابة خلال عمليات الإحماء لمباراة ليتشي في الأسبوع الماضي ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

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وكشفت التقارير الصحفية الإيطالية، أن إبراهيموفيتش تعرض لإصابة جديدة في ساقه اليمنى قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وواصل التقارير، أن إبراهيموفيتش سيحتاج من أسبوعين إلى 4 أسابيع من أجل العودة للتدريبات الجماعية فضلا

عن فترة أخرى للعودة إلى مباريات مما يعني انتهاء موسمه مع ميلان على الأغلب.ويمتد عقد المهاجم السويدي مع ميلان حتى الصيف المقبل، ولم يحسم اللاعب موقفه من الاعتزال حتى الوقت الحالي.ويستعد ميلان لمواجهة روما مساء اليوم السبت في الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.