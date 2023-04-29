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تفاصيل إصابة زلاتان إبراهيموفيتش ومدة غيابه

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ياسر رشاد - القاهرة - تعرض السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان الإيطالي، للإصابة خلال عمليات الإحماء لمباراة ليتشي في الأسبوع الماضي ضمن منافسات .

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وكشفت التقارير الصحفية الإيطالية، أن إبراهيموفيتش تعرض لإصابة جديدة في ساقه اليمنى قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.
وواصل التقارير، أن إبراهيموفيتش سيحتاج من أسبوعين إلى 4 أسابيع من أجل العودة للتدريبات الجماعية فضلا

عن فترة أخرى للعودة إلى مباريات مما يعني انتهاء موسمه مع ميلان على الأغلب.
ويمتد عقد المهاجم السويدي مع ميلان حتى الصيف المقبل، ولم يحسم اللاعب موقفه من الاعتزال حتى الوقت الحالي.
ويستعد ميلان لمواجهة روما مساء اليوم السبت في الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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