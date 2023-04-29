مجموعة مصر.. الفراعنة بجوار المكسيك في كأس العالم للسلة

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" قرعة نهائيات كأس العالم 2023 المقرر انطلاقها في 25 أغسطس المقبل بمشاركة المنتخب الوطني.

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وتقام بطولة كأس العالم في الفلبين واليابان وإندونسيا بمشاركة 32 منتخب في الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري.

وتواجد منتخب مصر للسلة في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم للسلة ممثلًا عن قارة إفريقيا بصحبة كل من: أنجولا وجنوب السودان والرأس الأخضر وكوت ديفوار.

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