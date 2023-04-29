إيجالو وحمد الله يتصدران ترتيب هدافي الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مساء أمس الجمعةمنافسات الجولة الرابعه والعشرون من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في النسخة الحالية ، حيث يتصدر الآن فريق الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة .

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ونجح النصر السعودي أمس من الفوز من الرائد برباعية دون رد في الجولة الـ24 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وسجل البرتغالي رونالدو الهدف الأول من 4 أهداف في شباك الرائد.

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد الجولة الـ24

يتقاسم إيجالو لاعب الهلال السعودي بجانب المغربي حمد الله صدارة ترتيب الدوري السعودي.

إيجالو (الهلال)، حمد الله اتحاد جدة، 18 هدفًا

تاليسكا النصر 16 هدفًا

فراس البريكان الفتح 13 هدفًا

كارلوس جونيور الشباب، كريستيانو رونالدو النصر 12 هدفًا

جوانكا الشباب 11 هدفًا.

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