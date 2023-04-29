شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على أندية المغرب بـ14 فوزاً فى تاريخ المواجهات.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الرجاء المغربي على ملعب مركب محمد الخامس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى العاشرة مساء اليوم السبت - بتوقيت القاهرة-

الأهلي نجح في الفوز ذهابًا بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدى فتحى ليبقي حظوظه مرتفعة للوصول إلى نصف النهائي، إلا أنّ مواجهة الرجاء في المغرب لن تكون سهلة.

واجه الأهلى أندية المغرب فى 30 مباراة، فاز فى 14 لقاءً وخسر 7 وتعادل 9 مرات، وواجه الأهلى 7 أندية مغربية وهى: الرجاء، الوداد، الدفاع الحسني الجديدي، الجيش المغربي، المغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي "جمعية الحليب"، نهضة بركان.

أول مواجهة للأهلي ضد أندية المغرب فاز 3-1 على أولمبيك البيضاوى، بينما كانت آخر مواجهة للأهلى ضد أندية المغرب فاز على الرجاء بهدفين دون رد فى ذهاب ربع نهائى دوري الابطال بالنسخة الحالية.

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021. في المقابل، يبحث الرجاء عن التتويج بلقبه الرابع في أمجد البطولات الأفريقية للأندية بعد فوزه سابقا بنسخ أعوام1989، و1997، و1999.



