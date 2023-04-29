شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز عمر جابر لمباراة السوبر المحلى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الكولومبى كارلوس أوسوريو عمر جابر لاعب الفريق تحسبا للاستعانة به فى لقاء الأهلى بالسوبر المحلى، المقرر إقامته فى دولة الإمارات الجمعة المقبل.

ويدرس أوسوريو الاستعانة بعمر جابر فى منطقة الوسط أو الجانب الأيمن كبديل للتونسى حمزة المثلوثى كأحد أوراق الخبرة الموجودة داخل صفوف الفريق.

ويمتلك عمر جابر خبرات كبيرة فى لقاءات القمة وهو ما يسهل من مهمة أوسوريو الذى يبحث عن عدد من البدائل القوية للقاء القمة المقبل فى ظل علمه بأهمية تلك المواجهة التى يسعى فيها لاعبو الزمالك للفوز وتحقيق البطولة بعد الخروج من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، يعكف أوسوريو على معالجة سلبيات لاعبى الفريق الأبيض والتى وقعوا فيها فى اللقاء الأخير أمام سيراميكا بالدورى لتلافيها قبل مواجهة الأهلى.

وطالب أوسوريو لاعبى الفريق الأبيض بتنفيذ تعليماته في الملعب، والالتزام بالأدوار الدفاعية المكلفين من أجل الحفاظ على التوازن في الملعب،كما شدد عليهم بضرورة مراجعة أخطائهم في المباريات الماضية من أجل العمل على تلاشيها.