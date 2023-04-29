شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والرجاء فى دوري أبطال أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر
ج: تنقل قنوات beIN SPORTS 4 HD مباراة الأهلى والرجاء المغربى الليلة.
ج: الأهلي فاز على الرجاء المغربى بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد عبد المنعم وحمدى فتحى، فى المباراة التى أقيمت السبت الماضى باستاد القاهرة.
ج: الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أسند إدارة مباراة الليلة للحكم الليبي معتز إبراهيم حكما للساحة، ويعاونه كل من عطية عيسي مساعد أول وخليل الحساني مساعد ثان وأحمد عبدالرازق حكما رابعا، والغاني دانيال لاريا حكم فيديو، والكيني بيتر واويرو حكم فيديو مساعد.
س: كيف تأهل الأهلي والرجاء لربع نهائي البطولة الحالية؟
ج: الأهلي تأهل بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بعدما حصد 10 نقاط، متفوقًا على الهلال السوداني بفارق المواجهات المباشرة، فيما احتل الرجاء قمة المجموعة الثالثة بـ 16 نقطة.
ج: حال تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى فى نصف النهائي.
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