شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا الهداف وعلى معلول الأكثر صناعة للفرص مع الأهلى قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، لخوض تحدٍ جديدٍ خارج الديار، وذلك عندما يحل ضيفاً على الرجاء المغربى فى العاشرة مساء اليوم، السبت، باستاد محمد الخامس فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكان المارد الأحمر قد حسم مواجهة الذهاب فى القاهرة بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدى فتحى فى نهائية اللقاء، ليذهب إلى المغرب وعينه على تكرار الفوز أو التعادل للصعود لنصف نهائي البطولة.

وتصدر علي معلول قائمة أكثر لاعبي الأهلي صناعة للأهداف فى النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، حيث شارك التونسي فى 9 مباريات مع الأهلي منذ بداية الأدوار التمهيدية، نجح معلول خلالها فى صناعة 7 أهداف لزملائه بالفريق، ويليه بيرسى تاو بصناعة 4 أهداف.

بينما تصدر محمود عبد المنعم كهربا قائمة هدافي الأهلى في دوري الأبطال، بعدما سجل 4 أهداف خلال مشاركته فى 5 مباريات.

الأهلي بدأ مشواره في البطولة من دور الـ32 "الدور الثانى" بمواجهة فريق الاتحاد المنستيرى التونسي، وفاز عليه ذهابا فى تونس، ثم كرر الفوز فى الاهرة بثلاثية دون رد، وفي دور المجموعات وقع الأهلى فى المجموعة الثانية بجانب صن داونز والهلال والقطن، وتمكن من حجز المركز الثانى برصيد 10 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على الهلال صاحب نفس الرصيد من النقاط، وحقق الأهلى فى دور المجموعات الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى واحدة وخسر فى مواجهتين، مسجلا 14 هدف واستقبلت شباكه 8 أهداف.