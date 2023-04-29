شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم سبورتنج ويتوج بلقب دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب دورى عمومى السيدات بالفوز على سبورتنج بنتيجة 28 / 24 فى الجولة الختامية بالدورة المجمعة لحسم اللقب على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وارتفع رصيد الأهلى إلى النقطة العاشرة بهذا الفوز، ونجح فى تحقيق الفوز على الشمس أمس بنتيجة بنتيجة 29 / 26 بعدما تعادل مع الزمالك فى الجولة الأولى بنتيجة 15 / 15.

وفاز فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى الجولة الختامية على الشمس بنتيجة 25 / 23، ليرفع رصيده إلى 8.5 نقطة.

ونجح الزمالك فى الفوز على سبورتنج بنتيجة 25 / 19 فى الجولة الثانية أمس بعد التعادل مع الأهلى فى الجولة الأولى بنتيجة 15 / 15.

وتوج فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 بالفوز على الزمالك بنتيجة 33/22 فى نهائى كأس مصر على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.