تعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الرجاء المغربى، نظيره الأهلي، فى العاشرة مساء اليوم السبت، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان لقاء الذهاب في القاهرة انتهى بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا فريق الأهلى فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائى البطولة الأفريقية بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى الأبطال.

تأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة ، وخسر الاهلى مباراته أمام الهلال في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى في ملعبه برباعية دون رد قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية دون رد ليصعد للدور ربع النهائي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء المغربي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: (محمود كهربا).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء المغربى

وتنقل قناة بي إن سبورت 4 مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

قنوات مجانية

كما تنقل المباراة على ٣ قنوات مجانية، هي:

القناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ : 2/3

قناة ARENA SPORT

التردد: 11512.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

قناة ETV

الإثيوبية SD الجديدة

على القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11513.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 3/4