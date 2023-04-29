شكرا لقرائتكم خبر عن مصر مع المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا في كأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" قرعة نهائيات كأس العالم 2023 المقرر انطلاقها في 25 أغسطس المقبل بمشاركة المنتخب الوطني. وتقام بطولة كأس العالم في الفلبين واليابان وإندونسيا بمشاركة 32 منتخب في الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري. وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا. وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم ممثلًا عن قارة إفريقيا بصحبة كلًا من أنجولا وجنوب السودان والرأس الأخضر وكوت ديفوار.

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