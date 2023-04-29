شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يدرس مباريات حرس الحدود بحثاً عن مواصلة الانتصارات للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف عماد النحاس، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات حرس الحدود الأخيرة بالدوري، وعلى رأسها مباراته مع البنك الأهلى التى خسرها بهدف دون رد للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق بحثاً عن مواصلة الانتصارات للطلائع.

ويصحح النحاس أخطاء لاعبيه بحثاً عن مواصلة الانتصارات لتصحيح مسار الفريق فى جدول الدوري بعد الفوزعلى غزل المحلة بهدف دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

وكان هذا الانتصار هو الأول للطلائع بعد 18 مباراة بجميع المسابقات، سواء الدوري أو كأس الرابطة أو البطولة العربية دون أى انتصار.

ويستعد الطلائع لمواجهة حرس الحدود فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في أربعة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 33.

يبذل عماد النحاس المدير الفني لطلائع الجيش جهوداً مكثفة لتصحيح أخطاء لاعبيه الدفاعية قبل مواجهة حرس الحدود بالدوري، ويري النحاس أن تلقى شباك فريقه 33 هدفاً في 24 مباراة أمر صعب للغاية ويتسبب في نزيف النقاط بالمباريات الأخيرة.