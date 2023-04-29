شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مباريات جمعت الأهلى والرجاء المغربى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة العاشرة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع فريق الأهلى مع الرجاء المغربي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء

تقام المباراة بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.

وسبق والتقى الفريقان من قبل فى عشر مباريات خلال ست مواجهات أفريقية، خمس منها فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، والسادسة فى كأس السوبر الأفريقية.

واتسمت لقاءات الفريقين خلال تاريخ مواجهاتهما بالتكافؤ، حيث فاز الأهلي في ثلاث مباريات، فيما فاز الرجاء فى مباراتين، وتعادل الفريقان فى خمس مباريات، وسجل لاعبو الأهلي ثلاثة عشر هدفًا فى مرمى الرجاء بينما استقبلت شباكه أحد عشر هدفًا.

بدأت مواجهات الفريقين في بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1999، عندما التقى الفريقان في دور المجموعات والذي كان يجرى من مجموعتين، وفاز الرجاء بهدف للا شيء في مباراة الذهاب بالقاهرة، وفي العودة بالدار البيضاء تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، سجل هدف الأهلي محمد فاروق، واحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة، إلا أن نظام البطولة في ذلك الوقت كان يقضي بصعود أول كل مجموعة للمباراة النهائية مباشرة، وصعد الرجاء للمباراة النهائية وفاز بالبطولة على حساب الترجي التونسي.

ثاني مواجهات الفريقين كانت عام 2002 في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، فاز الرجاء 2-1 بالدار البيضاء، أحرز هدف الأهلي أحمد بلال، وتعادل الفريقان بالقاهرة 3-3، وسجل أهداف الأهلي إبراهيم سعيد وخالد بيبو وأحمد بلال، وتصدر الرجاء المجموعة وصعد للدور نصف النهائي، بينما خرج الأهلي من دور المجموعات.

المواجهة الثالثة كانت عام 2005 في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة بهدف أحرزه محمد شوقي، وتعادل الفريقان في الدار البيضاء بهدف لكل فريق، أحرز هدف الأهلي عماد متعب، وصعد الفريقان معًا للدور نصف النهائي، وأكمل الأهلي طريقه وفاز بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه.



المواجهة الرابعة كانت في كأس السوبر الأفريقية والتي أقيمت بالدوحة في ديسمبر 2021، انتهت المباراة بالتعادل 1-1 وسجل هدف الأهلي طاهر محمد طاهر، وفاز الأهلي 6-5 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز بكأس البطولة.

المواجهة الخامسة كانت موسم 2021-2022 في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 2-1، أحرز عمرو السولية وحسين الشحات هدفي الأهلي، وفي الدار البيضاء تعادل الفريقان بهدف لكل فريق، وسجل هدف الأهلي محمد عبد المنعم، وأكمل الأهلي طريقه ووصل للدور النهائي للبطولة، وخسرها القب أمام الوداد البيضاوي المغربي.

المواجهة السادسة كانت السبت الماضي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2022-2023، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدفين مقابل لا شيء سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز بمجموع اللقاءين في الدور نصف النهائي مع الفائز من فريقي الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، انتهى لقاء الذهاب بفوز الترجي خارج ملعبه بهدف للا شيء، ويقام لقاء الإياب في العاشرة مساء اليوم بالعاصمة التونسية.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي يومي 13 و20 مايو المقبل، في مباراة الذهاب على ملعب الفريق الفائز بمجموع مباراتي الترجي وشبيبة القبائل، ومباراة الإياب على ملعب الفريق الفائز بمجموع مباراتي الأهلي والرجاء.



