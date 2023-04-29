الخطيب يهنئ سيدات يد الأهلي بعد الفوز بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لاعبات الفريق الأول لكرة اليد بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي بعد الفوز ببطولة الدوري، عقب الحصول على كأس مصر في نفس الموسم.

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وقدم الخطيب الإشادة للاعبات بعد الأداء المميز والروح العالية، بجانب الإصرارعلى المكسب وتحقيق اللقبين.

تصريحات الخطيب

وقال محمود الخطيب إن هذا الانتصار يحمل الفريق مسئوليات أكبر

فيما هو قادم، سواء على المستوى المحلي أو القاري، ولا بد من مضاعفة الجهد والاستعداد القوي للحفاظ على الصدارة وإسعاد جماهير الأهلي القاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات في كافة الألعاب.

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