مورينيو يُعلن تشكيل روما أمام ميلان بالكالتشيو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما الإيطالي، عن تشكيل فريقه أمام ميلان، ضمن منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو" لهذا الموسم 2022/2023.

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تشكيل روما

حراسة المرمى: باتريسيو.

الدفاع: مانشيني، كومبولا ، إيبانيز، شيليك .

الوسط: كريستانتي، ماتيتش ، بيليجريني.

الهجوم: سبينازولا، أبراهام ، بيلوتي.

الجدير بالذكر أن روما يحتل المركز الخامس برصيد 56 نقطة، بينما يأتي ميلان في المركز الرابع بـ 56 نقطة، لكن عدد الأهداف المسجلة يصب في صالح السان سيرو.

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