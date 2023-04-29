لياو يقود تشكيل ميلان أمام روما

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لميلان عن تشكيل الفريق أمام روما، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

مورينيو يُعلن تشكيل روما أمام ميلان بالكالتشيو

تشكيل ميلان

حراسة المرمى: مينيان.

الدفاع: ثيو، توموري، كايير، كالابريا.

الوسط: تونالي، كرونيتش، لياو.

الهجوم: بن ناصر، دياز، جيرو.

الجدير بالذكر أن ميلان يلعب مباراة روما وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد روما في المركز الخامس بنفس رصيد الروسينيرو،

لكن فارق الأهداف لصالح البيج ميلان.

بينما يتصدر المسابقة نابولي برصيد نابولي الترتيب بـ 78 نقطة، ولاتسيو يحل في الوصافة بـ 61 نقطة، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الثالث بـ 59 نقطة، بعدما استفاد من استعادة 15 نقطة من رصيده.

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