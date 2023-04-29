زمالك 2005 يتعادل مع "زد" في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2005 مع نظيره فريق زد ، بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر النادي بالجولة الثانية والثلاثين لبطولة الجمهورية.

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أحرز هدف الزمالك، أحمد مجدي.

ويقود فريق زمالك 2005 :

نعمان سامى مدربا للفريق، محمد فوزي مساعد مدرب، محمد عبد الجواد مدرب حراس مرمى، إبراهيم محمودإداريا وياسين السيد غنيم، أخصائى تأهيل وإصابات.

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