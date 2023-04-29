برايتون يهين ولفرهامبتون بسداسية نظيفة في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح برايتون ألبيون على نظيره ولفرهامبتون، بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

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أحرز دينيز أونداف لاعب برايتون هدف فريقه الأول في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف باسكال جروس الهدف الثاني والثالث في الدقائق 13 و26 على النحو الترتيب.

بعدها سجل داني ويلبيك مهاجم برايتون هدف فريقه الرابع والخامس في الدقائق 39 و48، بعدها أحرز دينيز أونداف سادس الأهداف.

رفع برايتون رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما رفع ولفرهامبتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز 13.