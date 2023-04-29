الارشيف / اخبار الرياضه

إيجالو يقود تشكيل الهلال السعودي الرسمي أمام أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الأرجنتيني  رامون دياز  المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن تشكيل الفريق الرسمي  لمباراة أوراوا ريد الياباني على ستاد الملك فهد الدولي ضمن ذهاب  نهائي  دوري أبطال أسيا .

 

اقرأ أيضًا..إيجالو وحمد الله يتصدران ترتيب هدافي الدوري السعودي

 

تشكيل الهلال الرسمي  أمام أوراوا ريد الياباني

  • في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
  • خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، محمد البريك.
  • في خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيل
  • خط الهجوم: موسى ماريجا، إيجالو.
  •  

ومن المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم السبت   في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية   والقاهرة ، و 9.30 مساء بتوقيت الإمارات .

 

لمزيد من الأخبار .. اضغط من هنا

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا