إيجالو يقود تشكيل الهلال السعودي الرسمي أمام أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن تشكيل الفريق الرسمي لمباراة أوراوا ريد الياباني على ستاد الملك فهد الدولي ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا .

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تشكيل الهلال الرسمي أمام أوراوا ريد الياباني

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، محمد البريك.

في خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيل

خط الهجوم: موسى ماريجا، إيجالو.





ومن المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة ، و 9.30 مساء بتوقيت الإمارات .

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