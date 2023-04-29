إيجالو يقود تشكيل الهلال السعودي الرسمي أمام أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن تشكيل الفريق الرسمي لمباراة أوراوا ريد الياباني على ستاد الملك فهد الدولي ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا .
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تشكيل الهلال الرسمي أمام أوراوا ريد الياباني
- في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
- خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، محمد البريك.
- في خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيل
- خط الهجوم: موسى ماريجا، إيجالو.
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ومن المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة ، و 9.30 مساء بتوقيت الإمارات .
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