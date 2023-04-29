البنك الأهلي يستبعد علاء من قائمة لقاء سيراميكا بكأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة القبرصي بابا فاسيليو، استبعاد لاعبه حمدي علاء من قائمة مباراة الغد أمام سيراميكا بسبب الإصابة ودخل بدلاً منه خالد مصطفي القائمة .

واختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات دور الثمانية لكأس الرابطة.

وتقام المباراة غدا الأحد ويستضيفها ستاد القاهرة في السادسة والنصف مساء

وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي

محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..

محمود الجزار _ أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط..

محمد فتحي _ محمود سيد _ خالد مصطفى_ إسلام جابر _محمد هلال _ محمد بسيوني _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا

خط الهجوم ..

كريم بامبو _ محمود قاعود _ باسم مرسي.

وتشهد القائمة غياب كلا من عبد الرزاق سيسيه و محمود الزنفلي و أسامة ابراهيم للإصابة بينما شهدت القائمة عودة أحمد سعيد بعد الانتهاء من عمليات التأهيل مابعد الإصابة.